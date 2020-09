Công an TP Vinh (Nghệ An) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ phá chuyên án buôn bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn.

Hôm nay (8/9), thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, có 4 đối tượng vừa bị Công an TP Vinh và lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) bắt giữ.

Lực lượng Công an TP Vinh và Bộ đội Biên phòng phối hợp bắt giữ kẻ buôn bán ma tuý

Theo đó, vào hồi 16h ngày 7/9, tại phường Cửa Nam (TP Vinh), lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Thế Thành (SN 1992, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương) đang lái ô tô vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu được gồm 3kg ma tuý đá và 1 chiếc ô tô.

Ngay sau đó, chuyên án được mở rộng điều tra, Công an TP Vinh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Văn Lĩnh (SN 1991, trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương).

Lĩnh là kẻ đang chờ Hoàng Thế Thành đưa ma túy để cùng nhau đưa đi tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây buôn bán ma tuý

Trong khi đó, một tổ công tác khác đã nhanh chóng bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trần Văn Khánh (SN 1963) và Trần Văn Phương cùng trú tại huyện Thanh Chương về hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép ma tuý.

Khám xét trên người và nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 13 bánh heroin, 10kg ma túy dạng đá, 10.000 viên ma tuý tổng hợp, 120 triệu đồng và 2 xe ô tô.

Đường dây buôn bán ma túy này do Trần Văn Khánh đóng vai trò chủ mưu. Ma túy được mua từ bên kia biên giới rồi giao cho các đối tượng còn lại cất giấu và đem đi tiêu thụ. Các đối tượng kể trên đều nghiện ma tuý, có quan hệ anh em trong họ tộc.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Cảnh sát biển triệt phá đường dây tội phạm, thu giữ trên 5 kg ma tuý đá Theo tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 3 vừa triệt phá thành công đường dây ma tuý nguy hiểm.



Quốc Huy