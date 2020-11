Ban đầu người mẹ này khai báo là con mình bị té cầu thang, nhưng qua đấu tranh thì thừa nhận đã đánh con dẫn đến hôn mê, chấn thương sọ não.

Nguồn thông tin cho hay, cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Dung (SN 1994, quê Thừa Thiên Huế) để làm rõ về vụ bạo hành con ruột dẫn đến chấn thương sọ não.

Nạn nhân là bé gái T.T.K.C (3 tuổi, là con út của Dung). Hiện bé gái được chăm sóc đặc đặc biệt tại bệnh viện Nhi đồng 2 và túc trực bên cạnh là bà ngoại.

Bé gái 3 tuổi, nạn nhân của vụ bạo hành bởi mẹ ruột, đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Nhi đồng 2

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/11 Dung đưa con vào cấp cứu tại bệnh viện quận 12, trong tình trạng chấn thương phần não khá nặng, dập dưới lá lách. Bệnh viện quận 12 đã chuyển cháu C lên tuyến trên, là bệnh viện Nhi đồng 2.

Nghi vấn bé C bị bạo hành, phía bệnh viện trình báo Công an quận 1 để làm rõ. Công an quận 1 liên hệ Công an quận 12 để xác minh làm rõ thông tin.

Giai đoạn ban đầu, Dung cho biết, 3 ngày trước con mình bị té cầu thang, bị bầm mắt và có ói 1 lần.

Khi Công an tạm giữ để điều tra thì Dung thừa nhận hành vi đánh con.

Cụ thể, Dung khai, trong sáng 17/11, bé C đi vệ sinh không sạch sẽ, Dung đã dùng tay đánh vào đầu, bả vai con. Lúc này bé bị ngất xỉu nên Dung đưa đi cấp cứu.

Dung có cuộc sống hôn nhân phức tạp. Tổng cộng Dung có 5 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau và hiện tại không ở với người đàn ông nào.

2 bé lớn, Dung gửi về quê cho bà ngoại nuôi. Có 1 bé thì theo bên cha. 2 cháu nhỏ nhất theo Dung ở trọ rày đây mai đó để bán vé số mưu sinh.

