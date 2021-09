Nghi phạm Lê Thị Kim Phi, 62 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang bắt giam do chống phá nhằm lật đổ chính quyền.

Ngày 10/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nghi phạm Lê Thị Kim Phi, ngụ tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Nghi phạm Lê Thị Kim Phi. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra, từ tháng 9 đến 12/2020, nghi phạm Phi sử dụng Facebook kết bạn với thành viên của tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu.

Trong thời gian này, nghi phạm Phi thường xuyên theo dõi, bình luận, thích, chia sẻ các bài viết, video, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, nhà nước.

Đến ngày 1/1, nghi phạm Phi làm hồ sơ xin tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và được giao nhiệm vụ tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho tổ chức và Đào Minh Quân; móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức.

Phát hiện quy trình hoạt động của nghi phạm Phi, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành xác minh, điều tra và thu giữ 6 video, 440 trang tài liệu từ tài khoản Facebook của đối tượng này với các nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.

Thiện Chí