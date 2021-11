Để con nợ phải trả tiền, nhóm đòi nợ thuê do Mai Văn Sự lập nên đã dùng đủ mọi cách như ăn ở 24/24 trước nhà con nợ.

Chiều 8/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm, triệt phá ổ nhóm tội phạm đòi nợ bằng cách bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, từ đầu tháng 10/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông… hình thành ổ nhóm tội phạm chuyên nhận "cáp" đòi nợ thuê.

Đứng đầu ổ nhóm tội phạm này là đối tượng Mai Văn Sự (SN 1977, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây là đối tượng còn có mối quan hệ khá chặt chẽ với nhiều thành phần cộm cán trên địa bàn Hà Nội. Người này nuôi ăn ở các đối tượng xã hội để phục vụ cho việc đi đòi nợ thuê.

Nhóm nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh ANTD

Các đối tượng nhận hợp đồng đòi nợ từ chủ nợ, thay mặt cho chủ nợ đi đòi nợ. Khi chúng đến đòi, con nợ không trả đủ tiền, hoặc trả không đúng hẹn, nhóm này sẽ ăn nằm ở trước nhà con nợ, gây sức ép buộc họ phải trả tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục tổ chức trinh sát, thu thập chứng cứ và đến 16h ngày 16/10/2021 đã phối hợp Công an quận Nam Từ Liêm tổ chức bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi giữ người trái pháp luật; Cưỡng đoạt tài sản tại trước căn nhà tại khu đô thị FLC Đại Mỗ (Nam Từ Liêm).

Các đối tượng gồm: Mai Văn Sự, Lê Minh Đức (SN 1999, trú tại Hà Nội), Cao Văn Lâm (SN 1997, trú Chương Mỹ, Hà Nội) và Phan Hữu Việt (SN 1995, trú tại xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì), đồng thời bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Chiến (SN 1962 ở phường Văn Quán (quận Hà Đông).

Thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Chiến biết Mai Văn Sự, từ đó đặt vấn đề nhờ Sự đòi nợ chị Ngô Thị C. số tiền hơn 5,1 tỷ đồng.

Ngày 9/10, Sự hẹn gặp Nguyễn Thị Chiến ở khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai để bàn bạc về hợp đồng đòi nợ.

Theo lời Chiến, năm 2018, Chiến cho chị C. vay tổng số tiền 5,1 tỷ đồng, có giấy vay tiền và đã tìm được nơi ở của chị C.

Sự nói Chiến phải làm hợp đồng ủy quyền cho đối tượng để đi đòi nợ. Ngoài số tiền công phải trả, Chiến hỗ trợ cho Sự chi phí ăn uống đi lại cho cả nhóm đi đòi tiền.

Khoảng 21h ngày 13/10, Sự đi đến nhà chị C. tại địa chỉ khu đô thị FLC Đại Mỗ để đòi nợ như thỏa thuận với Chiến.

Mai Văn Sự yêu cầu chị C. trả 5,1 tỷ đồng nhưng C. không thừa nhận số tiền 5,1 tỷ và nói chỉ nhận của Chiến số tiền 100 triệu đồng và 6 chỉ vàng.

Đối tượng Sự cầm đầu ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê bằng hợp đồng với chủ nợ. Ảnh ANTD

Tuy nhiên, Sự cùng với đàn em đứng ở trước cửa nhà chị C., canh không cho chị đi đâu để gây sức ép. Thấy bà Chiến đi cùng các đối tượng “giang hồ”, chị C. sợ hãi và gọi điện thoại báo cho Công an phường Đại Mỗ. Công an phường đã lập biên bản sự việc để phòng ngừa, yêu cầu giải quyết tranh chấp nợ nần theo đúng quy định của pháp luật và cho hai bên về.

Khoảng 2h ngày 14/10, Sự lái xe ô tô về chắn trước cửa của nhà chị C. để không cho chị ra khỏi nhà, đồng thời cho đàn em đến chia làm 2 ca ngày, đêm để trông giữ.

Chưa dừng lại ở đó, đối Sự còn in tờ rơi với nội dung đe dọa, gây mất thanh danh, uy tín của chị C. và dán lên nhà "con nợ" cũng như những nơi xung quanh để gây sức ép.

Khi chị C. cố gắng ra ngoài thì Sự ôm chân, sau đó dùng tay trái xốc nách giữ lại. Các đối tượng đàn em của Sự cũng nhảy vào chắn xung quanh, bịt hết lối ra. Đúng lúc này, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã ập vào bắt quả tang các đối tượng về hành vi giữ người trái pháp luật.

