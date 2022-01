Người đàn ông hành nghề xe ôm, trong một cuộc nhậu đã mâu thuẫn đã đâm chết bạn nhậu.

Công an quận 12, TP.HCM vừa bàn giao nghi phạm Nguyễn Ngọc Bình (48 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Bình

Hung khí gây án

Nạn nhân bị sát hại là ông Nguyễn Thanh H. (45 tuổi, quê Vĩnh Long), là người bạn vé số dạo.

Được biết, nghi phạm Bình là người sống lang thang, hành nghề xe ôm để kiếm sống. Từ sáng đến tối 20/1, Bình đến phòng trọ ông Nguyễn Ngọc P. (52 tuổi) ở đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để nhậu với một số người bạn.

Trong cuộc nhậu, giữa ông Bình và ông H. phát sinh mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Bình chụp lấy con dao trong phòng, đâm một nhát khiến ông H. gục tại chỗ và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Bình bỏ trốn, đến trưa 21/1 trinh sát Công an quận 12 đã bắt giữ được nghi can này khi đang lẩn trốn tại chợ đầu mối Hóc Môn. Tại cơ quan công an, ông Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

