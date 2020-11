Đây là cán bộ công an thứ 8 bị khởi tố liên quan tới việc "giải cứu" nhóm mua bán ma tuý. Việc mở rộng điều tra vụ án vẫn đang tiếp diễn.

Nguồn thông tin xác nhận, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Vũ, là Thượng uý công an, công tác tại Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú.

Vũ bị điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đây là cán bộ công an thứ 8 của phường Phú Thọ Hoà bị bắt tạm giam trong vụ án nhận tiền để "giải cứu' những đối tượng liên quan đến hoạt động tàng trữ, buôn bán ma tuý.

Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của một số người khác.

Nguồn tin còn cho hay, Thượng uý Vũ đã nhận tiền ít nhất 2 trường hợp để bỏ qua việc xử lý những người có dấu hiệu phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Cụ thể, đầu tháng 7/2019, Công an phường Phú Thọ Hoà kiểm tra hành chính 1 khách sạn trên địa bàn và bắt quả tang N.M.Q (ngụ quận 1) tàng trữ 50gr ma tuý. Khi bị đưa về trụ sở Công an phường, Q đưa tiền cho Vũ và được cho về.

Một trường hợp khác khi công an phường kiểm tra tụ điểm quán bar trên địa bàn, phát hiện đối tượng L.Q.T tàng trữ 10 viên ma tuý tổng hợp và 0.7gr ma tuý, nên đưa về trụ sở công an phường.

Vũ và một số người khác tạo điều kiện cho T gọi điện cho người thân mang 50 triệu đồng đến đưa cho Vũ. Thượng uý công an này còn lấy thêm 10 triệu đồng trong ví của T trước khi cho về.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm rõ được một số vụ nhóm cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà “giải cứu” những đối tượng phạm pháp ma tuý.

Theo đó, một số cán bộ ban chỉ huy công an phường bàn bạc, khi tạm giữ những đối tượng tàng trữ, mua bán ma tuý thì sẽ tạo điều kiện cho họ liên hệ với người nhà để mang tiền tới "giải cứu".

Có những trường hợp không lập hồ sơ và có những vụ công an phường lập hồ sơ thay đổi bản chất vụ việc chỉ để xử lý về mặt hành chính.

Theo nhận định, sai phạm của những cán bộ Công an nói trên, diễn ra trong thời gian dài.

Vụ án xuất phát từ đơn tố cáo của một người bị ép đưa tiền khi bị bắt về tàng trữ ma tuý. Vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trưởng Công an phường Thiếu tá Phạm Thanh Tuấn, 2 Phó trưởng Công an phường là Trung tá Lê Văn Quý, Trung tá Lê Văn Hoà và 5 cán bộ công an khác.

