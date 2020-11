Nhóm cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú khi tạm giữ những người tàng trữ, mua bán ma tuý đã đề nghị chung chi…

Nguồn thông tin cho hay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 5/11 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành bắt tạm giam 7 người là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trong số này có 1 người là Trưởng Công an phường, Thiếu tá Phạm Thanh Tuấn. Hai người là Phó trưởng Công an phường gồm: Trung tá Lê Văn Quý và Trung tá Lê Văn Hoà. Bốn người còn lại là cán bộ chiến sĩ của Công an phường Phú Thọ Hoà.

Bước đầu xác định, ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hoà có chủ trương, bàn bạc với nhau, khi bắt những đối tượng tàng trữ, mua bán ma tuý thì gợi ý, tạo điều kiện cho họ gọi điện thoại, liên lạc với gia đình chung chi tiền bạc để được thả về.

Cơ quan điều tra cho rằng, việc này diễn ra trong thời gian dài, nhằm “giải cứu” cho nhiều đối tượng phạm pháp ma tuý.

Vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo của 1 người bị ép chung chi đưa tiền bạc khi bị bắt về tàng trữ ma tuý. Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã xác minh một số trường hợp từng bị Công an phường Phú Thọ Hoà tạm giữ vì liên quan đến ma tuý và xác định có sự chung chi.

Nguồn tin nói rằng, một số đối tượng phạm pháp ma tuý được “giải cứu” không lập hồ sơ xử lý. Hoặc có trường hợp bị tạm giữ vì tàng trữ, mua bán ma tuý nhưng Công an phường lập hồ sơ thay đổi bản chất vụ việc thành sự vụ sử dụng trái phép chất ma tuý chỉ để xử lý về mặt hành chính.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra.

Hàng chục người thác loạn ma tuý trong quán karaoke ở Sài Gòn Công an xác định có 33 người dương tính với ma tuý trong số hơn trăm người có mặt tại quán karaoke rạng sáng nay.

Phước An