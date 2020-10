Gã thanh niên chạy xe đến trường rước bé gái 13 tuổi ở An Giang rồi đưa vào nhà nghỉ và về nhà mình để xâm hại nạn nhân.

Sáng 3/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thành Long (20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Nghi can Long tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, Long và bé A. (13 tuổi, ngụ thị trấn An Phú) quen nhau trên mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm.

Hôm 25/9, Long chạy xe máy đến trường học rước A. đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái.

Sau đó, Long đưa A. về nhà của mình rồi tiếp tục quan hệ tình dục nhiều lần. Đến sáng 28/9, Long đưa A. lên nhà người quen của bé gái ở Bình Dương.

Khi hay tin Công an đang tìm mình nên Long đã đến Công an thị trấn An Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

H.Thanh