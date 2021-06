Danh Hận, 42 tuổi, bị Công an huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang bắt giam do có hành vi xâm hại con riêng của vợ đến mang thai.

Ngày 19/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Thuận, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm Danh Hận, ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Nghi phạm Danh Hận. Ảnh: Anh Vũ

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Hận sống chung như vợ chồng với chị C. (ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận). Khi đó, chị C. đã ly hôn chồng và có con gái riêng.

Tháng 6/2020, Hận nảy sinh ý định đồi bại với con gái riêng của vợ. Lợi dụng lúc vợ đi vắng, Hận dụ dỗ bé gái 15 tuổi vào phòng ngủ rồi nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân.

Khi thấy bé gái mang thai, Hận dừng hành vi xâm hại. Còn chị C. thấy con có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám thì được thông báo bé gái đã mang thai 24 tuần.

Lúc này, bé gái mới nói cho mẹ biết bị cha dượng xâm hại.

Chị C. sau đó đến công an trình báo vụ việc. Tại cơ quan công an Hận thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

T.Chí