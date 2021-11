Ông Chu Tiến Dũng bị bắt để điều tra về những sai phạm trong hoạt động thoái vốn của Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn tại một số doanh nghiệp.

Tối 3/11, Bộ Công an thông tin, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can Chu Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) và Đỗ Văn Ngà - Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính - kế toán của CNS.

Bị can Chu Tiến Dũng. Ảnh: CNS

Hai bị can cùng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", vi phạm Điều 219 Bộ luật Hình sự.

VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Trước đó, Thanh tra TP.HCM đã vào cuộc làm rõ về hoạt động thoái vốn của CNS tại Công ty cổ phần điện tử Sài Gòn - Sagel và Công ty cổ phần TIE; việc chuyển nhượng đất của Nhà nước thông qua việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành.

Sau kết luận thanh tra, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý, làm rõ hành vi sai phạm.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đoàn Bổng