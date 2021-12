Công an xác định băng nhóm Hải Phòng này tổ chức cờ bạc xuyên quốc giá, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng và có hoạt động tranh giành địa bàn.

Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an cho hay, cơ quan này vừa phối hợp cùng các cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an, Công an TP.HCM, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu đã triệt phá một băng nhóm tội phạm gốc Bắc hoạt động ở nhiều tỉnh thành.



Trinh sát khai thác một đàn em của Điền

Qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ khác, Cục C02 Bộ Công an phát hiện một băng nhóm gồm các đối tượng Hải Phòng hoạt động nhiều lĩnh vực ở khu vực giáp ranh TP.HCM – Đồng Nai – Bà Rịa – ng Tàu và một số tỉnh thành phía Nam khác, với nhiều lĩnh vực như: cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, bảo kê…

Đường dây cờ bạc này do những đối tượng giang hồ gốc Hải Phòng điều hành

Cục C02 xác lập chuyên án để đấu tranh với băng nhóm tội phạm này. Công an xác định, đây là băng nhóm nguy hiểm, có nhiều đối tượng cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự và thủ súng, sẵn sàng cho các cuộc tranh chấp, giành địa bàn.

Ngày 20/1 vừa qua, Cục C02 phối hợp cùng các đơn vị, công an các tỉnh thành trên cất lưới chuyên án, khám xét 14 địa điểm ở nhiều nơi, bắt giữ 16 đối tượng của băng nhóm giang hồ trên.

Công an đã thu giữ lượng tang vật gồm hai khẩu súng, 120 viên đạn, nhiều loại hung khí, 580 triệu đồng, một ô tô…

Ban chuyên án cho hay, cầm đầu băng nhóm này là Nguyễn Văn Điền (SN 1975, ngụ tại Hải Phòng).

Nguyễn Văn Điển, đối tượng cầm đầu

Công an còn làm rõ, từ đầu năm 2020 đến nay, hoạt động cờ bạc thông qua băng nhóm của Điền khoảng 2.150 tỷ đồng.

Hiện ban chuyên án đang mở rộng điều tra.

Giang hồ nổ súng thị uy bị dân truy đuổi, đành chạy vào đồn công an Hai thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng cách nổ súng thị uy. Tuy nhiên khi bị chủ quán và người dân truy đuổi, phải chạy vào… đồn công an cầu cứu và bị tạm giữ.

Phước An