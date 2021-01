Anh em Lâm - Sơn là trùm của đường dây thầu đề được tổ chức kín kẽ, sử dụng mạng xã hội để tiếp nhận phơi đề từ các đại lý, thu tiền tỷ mỗi ngày.

Liên quan đến đường dây thầu đề hàng trăm tỷ đồng ở Sài Gòn, đến nay Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã làm rõ về cách thức hoạt động và vai trò của từng đối tượng.

Hai anh em Nguyễn Nhật Lâm (SN 1983), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1988, cùng ngụ quận Bình Thạnh) khai, tổ chức đường dây thầu đề quy mô lớn từ đầu năm 2020 đến nay. Hai người luôn ẩn mặt, thuê nhiều đối tượng phụ giúp hoạt động cờ bạc.

Công an đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Nhật Lâm

Cụ thể, anh em Lâm – Sơn thuê Ngô Thanh Sang (SN 2000, ngụ TP.Thủ Đức), Trần Cường Giang (SN 1998, ngụ quận Tân Phú), Huỳnh Ngọc Anh (SN 1999, ngụ quận 1) làm nhiệm vụ kỹ thuật, ngồi ở các địa điểm tiếp nhận phơi đề.

Còn hai đối tượng Phan Gia Tuấn (SN 1973) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, cùng ngụ quận Bình Thạnh) có nhiệm vụ chung chi tiền thắng - thua với các đại lý cấp dưới vào mỗi chiều hàng ngày.

Chúng trả công cho các đối tượng phụ giúp này từ 5 – 10 triệu đồng/tháng/người.

Theo đó, tầm 13h chiều hàng ngày, Sang, Giang, Ngọc Anh sẽ tiếp nhận các phơi đề từ đại lý chuyển về thông qua tin nhắn SMS, Viber… Chúng báo lên nhóm chát trên mạng xã hội để anh em Lâm – Sơn nắm tình hình rồi nhập vào hệ thống máy tính.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tang vật thu giữ

Khi có kết quả xổ số, chúng tính toán tiền thắng - thua. Sau đó, Tuấn và Hiếu có nhiệm vụ đến gặp trực tiếp các đối tượng là đại lý ở các quận, huyện để chung chi bằng tiền mặt.

Nhóm này có quy định, khách ghi đề chỉ phải trả 80% trên tổng số tiền đánh bạc. Tức đánh 1 triệu đồng, nếu thua chỉ phải chung chi 800 ngàn đồng. Còn nếu thắng thì hưởng số tiền thắng bạc nhân lên, như quy định truyền thống của trò lô đề.

Công an xác định, chỉ vài tháng gần đây, đường dây thầu đề này có tổng số tiền giao dịch khoảng 300 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày số tiền phơi đề tiếp nhận khoảng 1 tỷ đồng.

Riêng trong ngày đường dây bị triệt phá, đường dây thầu đề của anh em Lâm - Sơn đã tiếp nhận phơi đề khoảng 700 triệu đồng.

Như đã thông tin, chiều 6/1, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an các quận, huyện và lực lượng CSCĐ chia thành 14 tổ công tác bất ngờ khám xét tại 14 địa điểm tại quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và TP.Thủ Đức. Công an bắt giữ 11 người, trong đó có anh em Lâm – Sơn.

Ngoài ra, công an còn thu giữ lượng tang vật gồm: hơn 1 tỷ đồng, 2 thẻ ngân hàng, 3 máy tính tiền, 2 máy tính xách tay…

Hiện công an đang làm rõ thêm vai trò của các đối tượng là đại lý trong đường dây thầu đề quy mô này.

Phước An