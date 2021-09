Công an phát hiện 9 nam nữ tại các phòng trọ được trang bị đèn nháy, đĩa sứ, đèn kho... phục vụ cho việc "bay lắc". Xét nghiệm nhanh cho kết quả 8/9 người dương tính với chất ma túy.

Công an tỉnh Bắc Giang hôm nay (11/9) cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) phối hợp với công an xã Tiền Phong, Công an huyện Yên Dũng kiểm tra cư trú tại nhà bà L.T.L (địa chỉ tại thôn Ảm, xã Tiền Phong).

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 9 người trong 3 phòng trọ. Cụ thể, tại phòng số 303 có 2 người là nữ giới; phòng 403 có 6 người gồm 3 nam, 3 nữ; phòng số 501 có 1 nữ giới.

Ảnh chụp tại hiện trường thời điểm kiểm tra phòng trọ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Đáng chú ý, phòng 303 và phòng 403 đều được trang bị loa, đèn nháy, đèn laze, máy chiếu, đĩa sứ, đèn khò phục vụ cho việc “bay lắc”.

Nghi vấn những người trên sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra nhanh chất ma túy, kết quả 8/9 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Phòng PC06 Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với công an xã Tiền Phong, Công an huyện Yên Dũng lập biên bản kiểm tra hành chính, tạm giữ đồ vật, tài liệu và đưa các đối tượng về trụ sở công an huyện tiếp tục đấu tranh làm rõ.

An Phương