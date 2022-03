Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa phá chuyên án, bắt quả tang 36 người ở trong sới đá gà ăn tiền.

Hôm nay (24/3), theo thông tin từ Công an Nghệ An, lực lượng Công an huyện Đô Lương phát hiện nhiều đối tượng tụ tập tại khu vực xóm 1 và xóm 2, xã Tràng Sơn (huyện Đô Lương) đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà.

Các đối tượng này hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi giờ chơi và lợi dụng các ngày nghỉ, ngày lễ để hoạt động đá gà. Từ tình hình đó, Công an huyện Đô Lương đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Trước đó, vào lúc 12h30p ngày 19/3, Công an huyện Đô Lương huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ chia làm 3 mũi công tác đồng loạt đột kích vào sới gà ở vườn nhà ông Nguyễn Văn Sơn, xóm 2, xã Tràng Sơn, bắt quả tang 36 người đang tham gia các hoạt động liên quan đến đá gà.

Sới đá gà tổ chức đánh bạc ăn tiền

Gà chọi của các con bạc

Sau khi làm việc, ban chuyên án đã chứng minh được 17 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà. Tang vật thu giữ gồm 20 xe mô tô, 7 con gà chọi, hơn 80 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều điện thoại…

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương ra lệnh tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Đặng Xuân Thắng (SN 1987); Nguyễn Văn Toàn (SN 1993); Nguyễn Văn Sơn (SN 1961), cùng trú tại huyện Đô Lương.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Lực lượng cảnh sát sau khi vây bắt các con bạc

Tang vật vụ án

Hiện trường vụ việc

Bảo An