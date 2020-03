Chỉ vì mâu thuẫn đá bóng, 2 nhóm ăn thua với nhau ở bên ngoài dẫn tới việc 1 người bị chém gần lìa tay.

Công an Q.8 hiện đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gây án gồm: Hứa Chí Quyền và Lại Vương Trường An (cùng SN 2001, cùng ngụ ở địa phương) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ảnh minh hoạ

Theo điều tra, chiều 17/3 Ngô Trần A.T (SN 2002, ngụ Q.8) cùng nhóm bạn đến sân bóng nhân tạo ở đường Tạ Quang Bửu, P.5, Q.8 để đá bóng giao lưu với 1 nhóm thanh niên khác.

Lúc này 1 người trong nhóm của A.T, là Bùi Duy L (SN 2000, ngụ Q.4) có va chạm ẩu đả trên sân với 1 thanh niên đội bên kia nhưng nhiều người can ngăn nên sau đó kéo nhau ra về.

Khi nhóm của A.T và L vừa ra khỏi sân bóng không xa thì bị 3 thanh niên, trong đó có người va chạm với L trên sân bóng, chặn đường đánh. Nhóm 3 người có mang theo hung khí lao vào tấn công và chém T gần đứt lìa tay.

Sau màn truy sát, nhóm 3 thanh niên nhanh chóng bỏ đi. Nạn nhân T được nhóm bạn đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an nhận tin báo đã nhanh chóng vào cuộc, xác định 2 đối tượng gây án là Quyền và An nên tiến hành bắt giữ. Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác.

Phước An