Nam thanh niên mua máy in về nhà để sản xuất tiền giả, sau đó đưa đi các tỉnh lân cận TP.HCM bán để lấy tiền thật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (20/11) đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Tình (SN 1995, quê Phú Yên, ngụ TP.HCM) để điều về hành vi “làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Số tiền do đối tượng Tình làm giả - Ảnh: CACC

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng công an Bình Dương phát hiện một đối tượng chuyên bán tiền giả tại TP Thuận An và TP Dĩ An cho các con bạc, đối tượng nghiện ma túy.

Đến ngày 20/11, khi đối tượng Tình đang đến đến KCN Sóng Thần (TP Dĩ An) để tiếp tục bán tiền giả thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, trong cốp xe máy của đối tượng có hơn 100 triệu đồng tiền giả, tất cả cùng một số seri.

Khám xét nơi ở của đối tượng tại phường Tây Thạnh (Quận Tân Phú, TP.HCM), công an tiếp tục thu giữ nhiều tang vật dùng để sản xuất tiền giả như máy tính, máy ép nhiệt, máy in, mực in, giấy in tiền, nhiều bản in tiền chưa cắt.

Làm việc với công an, Tình khai nhận mua các thiết bị trên về nhà để làm tiền giả, sau khi in ra các tờ tiền mệnh giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, Tình đưa đi Bình Dương, Đồng Nai bán cho các đối tượng có nhu cầu. Cứ 5 triệu tiền giả bán đi Tình sẽ thu về 1 triệu tiền thật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

