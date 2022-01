Hàng loạt giám đốc công ty bất động sản ở Bình Dương bị cơ quan công an khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (21/1) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, truy nã bị can đối với hàng loạt giám đốc công ty bất động sản để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can: Ngụy Khắc Vinh, Nguyễn Trung Nghĩa, Đặng Văn Chuyền - Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã bị can đối với Ngụy Khắc Vinh (34 tuổi, quê Thanh Hoá) - Giám đốc Công ty TNHH địa ốc VHO (trụ sở tại TP Thuận An).

Trước đó, Ngụy Khắc Vinh bị khởi tố do thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất, nhà ở tại dự huyện Bàu Bàng, thị xã Bến Cát và TP Thuận An.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông Bình Dương (trụ sở tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Nghĩa đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Trong thời gian này, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Phước Điền (trụ sở tại phường Dĩ An, TP Dĩ An), khởi tố bị can đối với Đặng Văn Chuyền - Giám đốc Công ty Phước Điền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bị can Điền đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất nền tại các dự án ở thị xã Bến Cát (Bình Dương), TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô bán nền trên những khu đất không đủ điều kiện tách thửa.

Sau khi vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, các đối tượng đã quảng cáo gian dối, để từ đó ký kết các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng.

Xuân An