Nhóm đối tượng dùng giấy công tác giả để lưu thông trên đường. Từ vụ việc này, công an phát hiện chúng tàng trữ nhiều loại vũ khí.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 3 vừa bàn giao 3 đối tượng Lương Chấn Kiệt (SN 1977, ngụ tại quận 3), Đinh Thanh Lâm (SN 1997) và Nguyễn Võ Hoàng Nhật (SN 1984, cùng ngụ tại quận 7) cho Công an quận 7 mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Chiều 15/8, trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự đi tuần tra địa bàn. Tại đường Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, tổ trinh sát phát hiện ô tô mang BKS 51H – 408.98 lưu thông trên đường có nhiều nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Trong ô tô, trinh sát phạt hiện có 2 bình khí N2O, tức khí cười. Tài xế đi trên xe là Lương Chấn Kiệt và người đi cùng là Đinh Thanh Lâm.

Qua đấu tranh, cả hai thừa nhận mua khí cười từ một người tên Nhật ở quận 7 để chiết lại bán cho người khác.

Hai đối tượng đã sử dụng giấy tờ xác nhận công tác của một công ty, mặc đồ bảo hộ y tế để đi qua các chốt, trạm…

Các loại súng công cụ hỗ trợ phát hiện tại nhà của Nhật

Từ lời khai này, công an kiểm tra hành chính nơi ở của Nhật là một căn nhà ở phường Phú Thuận, quận 7.

Tại đây, công an đã phát hiện tang vật gồm: 8 bình N2O, hàng chục giấy xác nhận đi đường, con dấu, 4 viên thuốc lắc, 1 gói cần sa, 4 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 55 viên đạn, 12 băng đạn….

Nhật khai, trước đây làm giám đốc một công ty vận tải nhưng đã giải thể từ cuối năm 2019. Sau đó, Nhật vẫn giữ con dấu công ty.

Khi có dịch Covid-19, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Nhật dùng con dấu để làm giấy xác nhận công tác nhằm đi đường thuận lợi và thậm chí còn bán lại cho những người khác có nhu cầu.

Bước đầu, công an cho rằng, Nhật là đầu mối của một ổ nhóm buôn bán khí cười, ma tuý và có liên quan đến các hành vi phạm pháp khác.

Phước An