Một cán bộ phụ trách lĩnh vực chống buôn lậu của Phòng PC03 Công an TP.HCM bị bắt giữ khi cùng một số đối tượng tổ chức hoạt động buôn lậu.

Một nguồn thông tin cho hay, Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Duy Tiến, cán bộ thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03) Công an TP.HCM về hành vi buôn lậu. Cùng bị bắt giữ với Hoàng Duy Tiến về hành vi này còn có bốn người khác là chủ các doanh nghiệp.

Tối 2/6, các tổ công tác của PC01 đã khám xét nhiều địa điểm ở TP.HCM, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến đường dây buôn lậu này.

Nguồn tin cho hay, với nhiệm vụ được Phòng PC03 giao lĩnh vực phụ trách hoạt động buôn lậu, Hoàng Duy Tiến đã tận dụng để làm ăn. Hoàng Duy Tiến cùng một số người bạn đã lập ra nhiều công ty để những người này đứng tên và có hoạt động buôn lậu hàng điện tử, điện máy.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Linh An