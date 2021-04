Công an đủ cơ sở khẳng định, nam thanh niên giết bạn gái rồi lao xe vào đầu ô tô tự sát.

Ngày 17/4, Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ án mạng khiến hai người tử vong xảy ra ở địa bàn huyện Củ Chi.

Theo Công an TP.HCM, lúc 22h tối 16/4 Công an huyện Củ Chi nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước nhà số 74, đường 458, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi.

Khi điều tra hiện trường, công an xác định, nam nạn nhân có nhiều vết đâm ở khu vực bụng.

Công an đủ cơ sở xác định, Nguyễn Tý Hon sát hại bạn gái tại phòng trọ rồi lao xe trực diện vào ô tô tự sát

Khi xác định rõ lai lịch nạn nhân là Nguyễn Tý Hon (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi), Công an huyện Củ Chi phối hợp cùng Công an TP.HCM tiến hành xác minh tại nơi ở của người này.

Cụ thể khi kiểm tra phòng trọ số 3, nhà số 84B, đường Đặng Thị Thưa, xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, công an xác định bạn gái của Hon, là chị Đinh Thị Hồng Nhung (SN 1996, quê Phú Yên) đã tử vong.

Chị Nhung nằm trên nệm, đắp chăn, trên thi thể nhiều vết đâm và cạnh đó có một con dao.

Từ cơ sở điều tra kỹ lưỡng, đến nay, cơ quan công an đủ cơ sở xác định, Hon đã sát hại bạn gái, là chị Nhung, rồi tự sát.

Theo đó, tối 16/4 tại phòng trọ trên, Hon dùng dao đâm chết bạn gái rồi tự đâm vào bụng để tự sát nhưng không chết. Sau đó, Hon chạy xe máy ra đường lao trực diện vào đầu xe ô tô đang chạy ngược chiều và đã tử vong tại chỗ.

Được biết, Hon và chị Nhung đều làm công nhân tại khu công nghiệp ở Củ Chi. Hai người thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng.

Hiện Công an đang làm rõ về nguyên nhân gây án của Hon và các tình tiết liên quan.

Phước An