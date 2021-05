Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định được hình ảnh của kẻ trộm xe máy đâm chết nam bác sĩ khi bị ngăn cản ở Bình Dương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (5/5) phát đi thông báo truy tìm đối tượng gây ra vụ án mạng khiến một bác sĩ tử vong vào đêm 4/5.

Vụ án mạng xảy ra trước một phòng khám tư nhân nằm trong KDC Việt - Sing (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nạn nhân là anh Phạm Văn Tài (SN 1988, bác sĩ nha khoa).

Vào tối 4/5, anh Tài phát hiện một thanh niên đang lấy trộm xe máy đối diện phòng khám của mình nên chạy ra tri hô, ngăn cản. Lúc này, tên trộm đã rút dao thủ sẵn trong người đâm chết nạn nhân.

Hình ảnh đối tượng được camera an ninh ghi lại

Khu vực xảy ra vụ việc

Theo thông báo của công an, đối tượng là nam giới cao khoảng 1,7m, dáng người gầy. Tại thời điểm gây án, đối tượng đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế, mặc áo thun không cổ ngắn tay, quần jean màu xanh dương, giày đen.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh, thành nếu phát hiện đối tượng đề nghị giữ lại và thông báo cho cho Phòng CSHS để phối hợp giải quyết.

Xuân An