Cựu thiếu tá Võ Văn Quý cùng 4 đồng phạm lĩnh án tử hình vì tham gia vào đường dây buôn bán hơn 22kg ma túy.

Sáng nay (17/7), bị cáo Võ Văn Quý (SN 1978, cựu thiếu tá công tác tại Công an TP.HCM) bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án tử hình do mua bán trái phép ma túy.

Ngoài Quý còn có 4 đồng phạm khác cũng bị tuyên án tử hình; 8 người bị tuyên án tù chung thân; 2 người lĩnh án 20, 30 năm tù.

Theo cáo trạng, lúc 22h30 ngày 10/4/2018, tại khu vực số nhà 171 Nguyễn Biểu (quận 5, TP.HCM) tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Tống Kim Sơn (SN 1972, quê Nghệ An) đang nhận một thùng các tông từ một người lái xe ôm tên Lê Hải Lưu (trú phường Dĩ An, Bình Dương).

Nhóm bị cáo tại phiên tòa sáng nay (cựu Thiếu tá Võ Văn Quý mặc áo đỏ)

Qua kiểm tra, bên trong thùng cát tông có 4 gói nilon chứa 4.896,5 gam ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam 15 người về tội Mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có cựu Thiếu tá Võ Văn Quý.

Kết quả điều tra, từ 2017 - 4/2018, 15 bị cáo này đã mua bán trái phép hơn 22kg ma túy các loại, thu lợi bất chính gần 2,7 tỷ đồng.

Dây vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, khối lượng ma túy lớn, diễn ra trong thời gian dài, nhiều bị can tham gia, có bị can là người nước ngoài.

Trong quá trình điều tra, Quý đã chủ động đầu thú, giúp cơ quan điều tra phá án; ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, bị cáo là công an, lại tham gia mua bán ma túy 5 lần với số lượng lớn nên phải chịu hình phạt tử hình mới đủ để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

Tại phiên tòa, Quý cho biết mình đã ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới người thân, bạn bè, lãnh đạo, đồng nghiệp tại Công an TP. HCM và mong HĐXX cho cơ hội được sống để cải tạo thành người lương thiện.

Sau khi nghị án, bị cáo Võ Văn Quý và 4 đồng phạm khác bị HĐXX tuyên án tử hình.

Phạm Tâm