Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang sàng lọc, xử lý 48 dân chơi bị phát hiện đang bay lắc tại quán karaoke Victory ở phường Bình Hưng Hoà.

Cơ quan Công an cũng lập hồ sơ xử lý đối với các vi phạm hành chính của tụ điểm ăn chơi này.

Trước đó, 3h sáng 25/4, trinh sát Công an quận Bình Tân bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Victory. Trong các phòng, Công an phát hiện có hàng chục dân chơi đang tổ chức bay lắc.

Bên trong một phòng Karaoke bay lắc của quán Victory

48 người nghi vấn bị đưa về trụ sở Công an làm rõ. Qua kiểm tra nhanh có 27 người có kết quả dương tính với ma tuý.

Chặn đứng một cuộc "thanh toán" nhau bằng súng

Theo Công an quận Bình Tân, gần đây các đội nghiệp vụ của Công an quận này phối hợp cùng Công an các địa phương kiểm tra hàng loạt tụ điểm kinh doanh có điều kiện. Trong đó, tại các tụ điểm karaoke, Công an đã phát hiện, xử lý gần 50 người dương tính với ma tuý và khởi tố 1 vụ tàng trữ chất cấm.

Tại các khách sạn, nhà nghỉ, Công an đã phát hiện 27 người dương tính với ma tuý. Giai đoạn sắp tới, Công an quận Bình Tân tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý mạnh tay các tụ điểm ăn chơi, các loại hình tệ nạn trên địa bàn.

Công an quận Bình Tân cũng vừa chuyển giao nghi can Phạm Linh Cường (SN 1986, ngụ huyện Bình Chánh) cùng tang vật cho Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trong đó, đối tượng Cường có 2 tiền án về các tội “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Công an còn làm rõ hành vi của Cao Hoàng Điệp (SN 1992, quê Quảng Ngãi) và Phạm Văn Phong (SN 1991, ngụ quận Bình Tân).

Tang vật súng ngắn mà Công an thu giữ

Theo điều tra, Cường có mâu thuẫn với một đối tượng có biệt danh Đạt “Đầm Sen” (chưa rõ lai lịch). Thách thức nhau qua lại, cả hai hẹn nhau đến một địa điểm ở đường Bình Thành, (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) để giải quyết.

Cường mang 1 khẩu súng K59 trong ổ đạn có 7 viên đạn và bỏ thêm trong túi 8 viên đạn. Cường rủ thêm Điệp và Phong đi giải quyết ân oán.

Tới nơi, Cường cùng Phong đi vào quán nước ngồi đợi Đạt đến, còn Điệp ngồi chờ trên ô tô. Dân xung quanh phát hiện nhóm thanh niên nghi vấn nên trình báo Công an.

Trinh sát đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hoà B có mặt, đưa nhóm đối tượng về làm việc. Bước đầu, Cường khai, khẩu súng K59 là mua từ một người chưa rõ lai lịch với giá 25 triệu đồng nhằm phòng thân.

Phước An