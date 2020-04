Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, trú tại TP Thái Bình) tố cáo nhóm người do Nguyễn Xuân Đường (thường gọi Đường Nhuệ) chỉ đạo đánh đập mẹ con bà vào sáng 18/11/2014.

Anh Mai Thế Duy (SN 1988) - con trai bà Lý bị nhóm Nguyễn Xuân Đường hành hung gây thương tật 15%

Năm 2012, bà Lý có khúc mắc về tiền bạc liên quan đến người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Thanh Giang (Hà Nội). Khi hai bên không giải quyết được mâu thuẫn thì xảy ra vụ việc nói trên. Bà Lý cho rằng chính bà Giang là người thuê ông Đường đòi tiền hộ.

“Hình ảnh Đường và Giang cùng nhóm người đến trước cửa nhà tôi có máy quay hình ghi lại”, bà Lý cho biết.

Tối 17/11/2014, bà Lý và gia đình từ Hà Nội về Thái Bình chơi thì bị nhóm người lạ mặt xăm trổ đến nhà dọa dẫm, chửi rủa vô cớ. Bà Lý gọi điện trình báo Công an phường Trần Lãm và Cảnh sát 113 đến chứng kiến, yêu cầu nhóm người này ra khỏi nhà. Suốt đêm đó, nhóm người vẫn tập trung bên ngoài, la hét chửi bới, ném nhiều đồ vật vào nhà bà Lý.

“Họ khống chế ô tô nhà tôi ở ngoài đường, không cho bất cứ ai ra ngoài. Sự việc kéo dài đến 7h30 ngày 18/11/2014, tôi mở cửa, Giang đề nghị lên phường giải quyết. Con trai tôi là cháu Mai Thế Duy (SN 1988) chở tôi và Giang đi. Đi sau xe nhà tôi là hai ô tô của nhóm ông Đường, cùng rất nhiều xe máy”.

Theo bà Lý, khi vào phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm, ban đầu có một cán bộ công an xuất hiện, sau đó người này rời đi. Khoảng 5 - 10 phút sau, Đường Nhuệ cùng đàn em đi vào, chắn hai bên cánh cửa và đánh đập mẹ con bà.

Chiều cùng ngày, mẹ con bà Lý được đi khám, chụp chiếu tại BV đa khoa tỉnh Thái Bình. Kết quả cho thấy, bà Lý bị chấn thương phần mềm. Con trai bà là anh Mai Thế Duy bị vỡ xương hàm mặt, phải mổ và phẫu thuật đóng đinh. Theo bà Lý, kết quả trưng cầu giám định pháp y tại Trung tâm Pháp y Thái Bình thể hiện con bà bị thương tật 15%.

Một ngày sau, gia đình bà Lý tiếp tục bị một nhóm người đến chửi rủa, đập phá camera. Bà Lý tố cáo sự việc đến Công an TP Thái Bình, được mời đến lập biên bản lấy lời khai.

Bà Lý cho rằng đã cung cấp các clip, hình ảnh về sự việc ngay sau khi xảy ra, việc bà và con trai bị thương tích là rất rõ ràng, tuy nhiên phải hơn 1,5 tháng sau khi xảy ra vụ án, Công an TP Thái Bình mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 5/1/2015.

Tuy nhiên, 6 tháng sau đó, ngày 5/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nói trên. Văn bản do thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký. Lý do của quyết định này là chưa xác định được bị can trong vụ án và đã hết thời hạn điều tra.

Khẩn trương mở rộng điều tra

Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, đồng thời hủy quyết định về việc tạm đình chỉ vụ án nói trên.

Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình khẳng định, sẽ khẩn trương điều tra và mở rộng vụ việc một cách khách quan, công tâm, đúng pháp luật. Từ kết quả điều tra sẽ giải toả được nghi ngờ của dư luận về việc có hay không ai đứng đằng sau, bao che cho các đối tượng gây án.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu về các hành vi phạm tội nghi có liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, đồng thời vận động nhân dân tố giác tội phạm.

"Chúng tôi đang tiến hành mở rộng điều tra, làm việc với các chủ doanh nghiệp hoạt động trong dịch vụ mai táng để làm rõ tố giác của người dân về hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn trong lĩnh vực này... Quan điểm của chúng tôi là điều tra, mở rộng triệt để vụ án, theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, nhưng không làm oan cho người dân" - ông Trường cho biết.

Thái Bình