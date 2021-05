Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã ký xác lập chuyên án điều tra vụ mất trộm 65 lượng vàng, 35.000 USD. Đây là vụ mất trộm nhiều nhất Trà Vinh từ trước đến nay.

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra vụ mất trộm 65 lượng vàng, 35.000 USD xảy ra tại căn nhà ở khóm 3, phường 6, TP Trà Vinh.

Ban chuyên án họp điều tra, truy xét đối tượng gây án. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo trình báo, chiều 3/5, chủ căn nhà nói trên đi tiệc. Đến gần 21h cùng ngày, họ về thì phát hiện trộm đột nhập vào nhà, cậy két sắt để trong phòng ngủ và lấy trộm tài sản.

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã ký xác lập chuyên án do Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm trưởng ban tập trung chỉ đạo điều tra làm rõ vụ trộm tài sản nói trên.

Đây là vụ trộm cắp tài sản lớn nhất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay.

H.Thanh