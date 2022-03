Ập vào tầng hầm khách sạn lớn ở khu vực bến Ninh Kiều, Công an bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc. Tới đây, vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử.

Dự kiến ngày 14/3, TAND quận Ninh Kiều sẽ đưa ra xét xử 30 bị cáo về tội “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc” tại tầng hầm của một khách sạn lớn ở khu vực bến Ninh Kiều.

Hôm 4/3, TAND quận Ninh Kiều có lịch đưa vụ án này ra xét xử, nhưng phải tạm hoãn do có bị cáo đang bệnh.

Hiện trường vụ đánh bạc tại tầng hầm khách sạn TTC ở khu vực bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 15/10/2019, Công an TP Cần Thơ bắt quả tang tại tầng hầm của khách sạn TTC (số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều - khu vực bến Ninh Kiều) có 39 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc ăn thua bằng tiền qua hình thức lắc tài xỉu.

Vẫn theo cáo trạng, bị can Trần Thanh Hải, là Giám đốc Công ty CP Việt Hải Đăng Cần Thơ, điều hành, quản lý OV Club (đặt tại tầng hầm khách sạn TTC).

Do doanh thu của OV Club bị sụt giảm nên khoảng đầu tháng 10/2019, Hải chỉ đạo Trần Văn Cừ, nhân viên phụ trách kỹ thuật, lắp đặt bàn tài xỉu và đặt làm thùng tiền xâu, lắp máy vi tính, màn hình tivi hiển thị kết quả cho hoạt động lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Các bị can Trần Thanh Hải, Trần Đức Mỹ, Trần Văn Cừ không trực tiếp đánh bạc ăn thua với người chơi mà chỉ lấy tiền xâu của người làm cái lắc tài xỉu.

Những người có liên quan bị công an mời về trụ sở làm việc hồi năm 2019

Theo thỏa thuận, nếu nhà cái thắng thì tiền thắng sẽ chia 50/50. Từ ngày 11 đến 14/10/2019, Hải giao lại cho Trần Đức Mỹ (nhân viên bảo vệ của công ty) quản lý và thu tiền xâu. Mỹ đã lấy tiền xâu ba lần, đưa cho thu ngân tổng cộng hơn 130 triệu đồng. Ngày bị bắt quả tang, thùng xâu có 22,5 triệu đồng. Như vậy, tổng tiền xâu trong 4 ngày chơi liên tiếp là hơn 152 triệu đồng.

Còn bị can Nguyễn Hải Đăng khai từ ngày 12 đến 15/10/2019 đến OV Club lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Bị can trực tiếp làm nhà cái ăn thua với người đánh bạc. Mỗi ván người chơi đặt cược vào các ô tài xỉu với số tiền từ 500.000 đến 70 triệu đồng.

Khi các ván cược có kết quả là “bão tài” hoặc “bão xỉu” thì tổng số tiền thắng của nhà cái sẽ được chia đôi, một nửa nhà cái lấy, còn một nửa sẽ nộp tiền xâu cho bên tổ chức sòng tài xỉu.

Giúp sức cho Đăng có 9 bị can khác. Ngoài Đăng làm nhà cái còn có Võ Thanh Hải và 6 bị can khác. Không chỉ làm nhà cái, một số bị can trong nhóm cũng trực tiếp tham gia đặt cược…

Theo cáo trạng, từ ngày 12 đến 15/10/2019, các bị can tổ chức đánh bạc với số tiền nhận cược mỗi ván từ 1 đến 210 triệu đồng.

H.Thanh