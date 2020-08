Công an tỉnh Lạng Sơn xác minh vụ thi thể đôi nam nữ trung tuổi đang phân hủy trong phòng trọ trên đường Nguyễn Thế Lộc (phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn).

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn, sáng 16/8, đơn vị tiếp nhận phản ánh của người dân về việc phát hiện hai thi thể đang phân hủy trong phòng trọ.

Hai nạn nhân là bà N.L.H. (SN 1977, trú TP Lạng Sơn) và ông L.T.C. (SN 1975, trú huyện Tràng Định).

Thời điểm phát hiện, trên cơ thể hai nạn nhân có nhiều vết thương dính máu. Tại hiện trường, công an thu giữ được một lượng ma túy.

Công an TP phối hợp với Công an tỉnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ việc. Dựa vào kết quả khám nghiệm, bước đầu Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định hai nạn nhân tự sát hại nhau.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, ông C. là người nghiện ma túy, lên TP Lạng Sơn để điều trị bệnh về thần kinh, còn bà H. buôn bán ma túy.

"Cả hai nạn nhân đều đã tử vong nên nhiều khả năng vụ án sẽ bị đình chỉ", nguồn tin trên cho biết.

An Phương