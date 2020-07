Đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm mới đây, Công an quận 1 đã đột kích vào hàng loạt tụ điểm ăn chơi ở trung tâm TP.

Công an quận 1 đang lập hồ sơ xử lý đối với 2 tụ điểm kinh doanh tồn tại hoạt động ăn chơi ngay giữa trung tâm TP.

Sáng 26/7 lực lượng chức năng do đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội làm chủ công, đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính công ty TNHH The Mixx Once ở tầng 14 (đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1). Lúc này bên trong quán có hàng trăm dân chơi đang nhảy múa trong không khí đặc mùi khói thuốc, rượu bia.

Cả trăm dân chơi bên trong tụ điểm The Mixx Once lúc rạng sáng

Thấy công an, các dân chơi nháo nhào thoát ra ngoài nhưng các cửa đã bị lực lượng chốt chặn, nhiều đối tượng khống chế.

Một cô gái bị bắt quả tang khi đang cầm ma tuý trên tay, chưa kịp phi tang

Công an đưa 96 người về trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra nhanh, công an xác định có 24 người (18 nam và 6 nữ) có kết quả dương tính với chất ma tuý.

Công an quận 1 đã lập biên bản nhiều lỗi vi phạm hành chính đối với công ty vì buông lỏng quản lý để khách sử dụng ma tuý tại tụ điểm kinh doanh, hoạt động quá giờ quy định…

Tiếp đó, tối 26/7 Công an quận 1 cũng bất ngờ kiểm tra công ty TNHH nhà hàng cà phê Arena (số 77 đường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

Hàng chục thanh niên nam nữ đang hít bóng cười

Kiểm tra cơ sở, cơ quan chức năng phát hiện có lưu trữ 11 bình kim loại chứa khí cười, 2 bịch bóng cao su và 13 thùng rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Các bình chứa khí cười

Công an ập biên bản đối với công ty TNHH nhà hàng cà phê Arena về các vi phạm gồm: hoạt động quá giờ quy định; kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, chống người thi hành công vụ…

Linh An