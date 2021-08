Ngày 31/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố 17 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng tại TP Long Xuyên do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

17 bị can bị khởi tố về hành vi Đánh bạc. Trong đó, có 9 người bị khởi tố, bắt giam và Nguyễn Thị Thủy Liên nằm trong số những người này.

8 bị can còn lại bị khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra vì đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả.

Bị can Nguyễn Thị Thủy Liên. Ảnh: Công an An Giang

Theo điều tra, đường dây cờ bạc này do các bị can Thủy Liên, Dương Văn Hoàng (62 tuổi) và Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi) tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong đó, nhóm người này tổ chức ăn thua bằng hình thức lô đề. Trong quá trình điều tra, một số bị can đã nộp số tiền gần 900 triệu đồng. Cảnh sát cho biết, đây là số tiền thu lợi bất chính của các bị can khi tham gia đánh bạc.

Công an An Giang khẳng định, đây là vụ án có quy mô lớn, nhiều đối tượng tham gia, hoạt động với thời gian dài. Ngoài 17 can bị khởi tố, còn 25 người khác đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Cơ quan CSĐT đã xác định được hàng trăm người tham gia đường dây cờ bạc này. Công an kêu gọi những người có liên quan đến vụ án phải nhanh chóng đến đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Công an khám xét nhà các nghi can trong đường dây đánh bạc này và thu giữ các tang vật có liên quan. Ảnh: Công an An Giang

Ngày 5/6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án mang bí số 321L trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.

Khám xét nơi ở các nghi can, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan gồm 100 điện thoại di động, máy fax, máy in, laptop. Bước đầu thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt hơn 5 tỷ đồng.

Đại tá Đinh Văn Nơi đánh giá, đây là đường dây đánh bạc với quy mô rất lớn.

Qua kiểm tra tài khoản 1 tài khoản của bà Liên, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị triệt phá, số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến hơn 50 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 70 tài khoản liên quan đến đường dây cờ bạc này.

Thiện Chí