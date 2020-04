Gã đàn ông chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở thì chống đối, cắn vào tay chiến sĩ công an.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tam (tự Địa, 44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tam tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 hôm 17/4, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Xương làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19.

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện Tam chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên ra hiệu dừng xe.

Tổ công tác nhiều lần giải thích về hành vi vi phạm, nhưng Tam có thái độ không chấp hành, thách thức, dùng lời lẽ lăng mạ, chửi bới, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ.

Tổ công tác khống chế đưa về trụ sở công an xã Vĩnh Xương làm việc. Tuy nhiên, trên đường về trụ sở, Tam cắn vào cánh tay của chiến sỹ công an gây thương tích.

Người đàn ông ở Cần Thơ đánh công an khi được nhắc đeo khẩu trang Người đàn ông ở Cần Thơ không đeo khẩu trang được lực lượng chức năng nhắc nhở đã hung hăng lao vào đánh cán bộ công an.

Thiện Chí