Nổi cơn ghen, gã đàn ông ở Bến Tre dùng dao đâm chết hai người rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 29/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, Hoàng và chị Đồng Thị Thu Nga (34 tuổi) sống chung như vợ chồng. Hoàng và Nga có quen biết với Cao Duy Quý (29 tuổi, ngụ xã An Ngãi Trung).

Tối 20/1, Hoàng đi đám cưới nhà người quen ở cùng ấp. Lúc này, Nga nhiều lần gọi điện thoại cho Hoàng nói chị ta đang ở cùng với Quý.

Hoàng ghen tuông nên chạy xe về nhà lấy dao đi tìm Quý. Khi đến nhà Quý, Hoàng thấy Quý đang đứng trước phòng ngủ liền cầm dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Quý bỏ chạy khỏi nhà. Còn Hoàng đến gần giường ngủ đâm Nga nhiều nhát.

Quý chạy qua nhà cậu ruột kêu cứu và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Khi công an đến hiện trường còn phát hiện chị Nga đã chết.

Gây án xong, Hoàng về nhà dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Hoàng được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 28/1, Hoàng xuất viện và bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam.

T.Chí