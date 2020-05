Gã trai 18 tuổi đến trường đón nữ sinh lớp 7 đưa đến nhà cậu ruột để 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Quang Nghi (18 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Nghi và em T. (13 tuổi, học sinh lớp 7 của một trường THCS ở huyện Cái Bè) quen qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm.

Sáng 17/12/2019, Nghi chạy xe máy đến gần trường học của T. để rước nữ sinh lớp 7 về nhà cậu ruột chơi. Tại đây, Nghi xâm hại bé gái.

Hôm sau, Nghi tiếp tục đến trường đón T. về nhà cậu ruột để xâm hại nạn nhân thêm lần nữa.

Gia đình bé gái trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, công an khởi tố, bắt giam nghi phạm Nghi. Bước đầu tại cơ quan công an, Nghi thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

T.Chí