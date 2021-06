Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an hôm 18/6 phối hợp với Bộ tư lệnh CSCĐ (Công an TP Hà Nội) triệt phá đường dây in, gia công, tiêu thụ gần 3 triệu sách giả.