Hai vợ chồng làm nghề buôn bán ở chợ Bình Điền (TP.HCM) nhưng khi về Trà Vinh không khai báo làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Ngày 15/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Hiệp Mỹ Đông.

Công an huyện Cầu Ngang báo cáo nội dung vụ án với cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Ảnh: Công an Trà Vinh

Hôm 4/7, vợ chồng V.T.B.H (ngụ xã Hiệp Mỹ Đông) làm nghề mua, bán thủy sản, đi từ chợ Bình Điền (TP.HCM) về nhà ở Trà Vinh nhưng không khai báo y tế.

Hai vợ chồng này tiếp xúc với người thân trong gia đình và bạn hàng thu mua tôm ở nhiều nơi.

Ngày 6/7, Công an phát hiện, yêu cầu vợ chồng trên đến trạm y tế khai báo, nhưng do đã uống nhiều rượu nên đến sáng hôm sau mới đi khai báo và xét nghiệm, kết quả người vợ dương tính với SARS-CoV-2.

Qua truy vết, có 34 trường hợp F1 và 177 F2 liên quan đến ca bệnh trên. Trong đó, có 2 ca F1 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 14/7, Công an huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Theo điều tra, tối 9/7, N.V.C (31 tuổi, ngụ xã Hiếu Tử) đến trạm y tế xã khai báo đi từ huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) về địa phương, kết quả test nhanh Covid-19 âm tính.

Nhân viên y tế xã cho C. về cách ly tại nhà, tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định C. về từ tỉnh Long An và làm thuê tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM) nơi có dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ngày 10/7, qua làm việc với công an, C. khai trước khi về Trà Vinh, đã lưu trú tại huyện Cần Đước (tỉnh Long An) và có đi làm thuê ở chợ đầu mối Bình Điền, nhưng do chợ bị phong tỏa nên về Trà Vinh. C. sợ bị cách ly nên đã khai báo gian dối.

Cơ quan chức năng đã đưa C. đi cách ly tế tập trung, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Sau đó 1 F1 của C. cũng đã dương tính.

T.Chí

