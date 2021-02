Toàn bộ lực lượng phòng chống ma tuý Công an TP Vinh (Nghệ An) tổ chức đón lõng, vây bắt tên trùm ma tuý Bùi Tiến Vân trong đêm.

Đêm qua (21/2), tại khu vực xã biên giới Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An), Công an TP Vinh chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang đối tượng Bùi Tiến Vân (SN 1983), trú xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Bùi Tiến Vân tại cơ quan CSĐT và tang vật vụ án

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an TP Vinh nắm được các thông tin Bùi Tiến Vân có các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Nghệ An.

Vân được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này. Địa bàn Nghệ An được coi là bàn đạp để trung chuyển ma tuý vào các tỉnh, thành phía Nam.

Từ đó, Công an TP Vinh lên kế hoạch, tổ chức vây bắt Bùi Tiến Vân. 100% cán bộ, chiến sỹ Đội CSĐT TP Vinh được huy động làm nhiệm vụ mà ban chuyên án đã vạch ra.

Hơn 20h đêm qua, nắm thông tin Bùi Tiến Vân di chuyển từ huyện Đô Lương lên Thanh Chương để mua ma tuý. Lúc đầu Vân di chuyển bằng ô tô, sau đó đổi sang phương tiện xe máy.

Trong đêm, Vân lên đến xã biên giới Ngọc Lâm giao dịch mua ma tuý với 1 đối tượng người Lào; khi trở về thì bị các lực lượng cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2kg ma túy đá, 2kg ketamine và 2 bánh heroin.

Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Huy