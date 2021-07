Trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO), cơ quan công an đã triệt phá đường dây cá độ từ vài chục tỷ lên tới cả trăm tỷ đồng trên khắp mọi miền đất nước.

Đường dây cá độ 100 tỷ ở Thừa Thiên - Huế

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Huế vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet có tổng số tiền cá cược gần 100 tỷ đồng.

Các mắt xích quan trọng bị bắt giữ là Châu Văn Bin (37 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Lệ (38 tuổi), Trần Quang Tùng (37 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (32 tuổi), cùng trú tại TP Huế.

Cầm đầu đường dây là Châu Văn Bin. Bin là người quản lý, sử dụng một tài khoản cấp cao Super 8KN0 tại trang cá độ bóng đá bong88.com. Hắn phân chia trang này thành nhiều mức, rồi chuyển lại cho đại lý cấp dưới là Lệ.

Châu Văn Bin tại cơ quan công an

Lệ lại tiếp tục cấp lại trang cá độ bóng đá cho Tùng và Tú để thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng internet.

Tính từ tháng 4 đến nay, các nghi phạm tổ chức cho con bạc đánh bạc với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng.

Cũng tại khu vực miền Trung, cụ thể là Quảng Bình, Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa huy động hơn 60 cán bộ, chiến sỹ chia làm 10 tổ công tác triệu tập 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trong mùa EURO 2020 và Cúp vô địch Nam Mỹ (Copa America) 2021 trên mạng Internet.

Khám xét khẩn cấp nhà của hai đối tượng Nguyễn Phong Thái và Trần Đại Nghĩa, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 251 triệu đồng, 10 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Từ tháng 5/2021 đến thời điểm phát hiện, tổng số tiền đánh bạc của Trần Đại Nghĩa với các con bạc là khoảng 60 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng Trần Đại Nghĩa trong đường dây cá độ tại Quảng Bình

Đường đây 40 tỷ tại Đắk Nông

Tại khu vực Tây Nguyên, ngày 9/7, Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết, đã triệt phá thành công tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch trên 40 tỷ đồng.

Theo đó, tối 8/7/2021, tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông), Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự 5 đối tượng. Cơ quan chức năng thu giữ hai máy tính xách tay, 8 điện thoại di động và máy tính bảng, 350 triệu đồng tiền mặt và hơn 1.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc bằng cá độ bóng đá.

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình cá độ bóng đá này hoạt động với quy mô lớn, số lượng người tham gia đánh bạc rất lớn, hoạt động rất tinh vi.

Đường dây cá độ 20 tỷ tại Bắc Ninh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Trần Đức Nhân (35 tuổi, ở xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình) khai nhận, khi có giải bóng đá Euro 2020 từ đầu tháng 6 đến nay, Nhân đã mua 1 tài khoản cấp trên tại trang web FIKA88.com và WABI88.com.

Từ trang "mạng tổng" này, Nhân chia các tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ trong giải bóng đá Euro 2020 trên 2 trang "mạng con".

Để cá độ bóng đá, những người trên dùng điểm trong tài khoản trên trang với giá trị quy ước của 1 điểm USD. Trong đó, 1 USD Nhân mua có giá 8 nghìn đồng và bán cho các con bạc giá 20 nghìn đồng.

Các nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá 20 tỷ đồng mùa Euro 2020 ở Bắc Ninh

Cũng theo điều tra, khi mua được tài khoản, Nhân chia mạng cho nhiều đối tượng thân tín để những người này đánh bạc và tổ chức cho những đối tượng khác tham gia cá độ.

Sau mỗi trận bóng đá, vào thứ 2 hằng tuần các đối tượng sẽ gặp Nhân để thanh toán tiền thắng, thua.

Tính từ đầu tháng 6 đến nay, số tiền sử dụng vào việc đánh bạc, cá độ bóng đá do Nhân quản lý lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 40 tỷ đồng Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 40 tỷ đồng.

Nhị Tiến