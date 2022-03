Đối tượng vừa giật điện thoại của một phụ nữ, bị người dân truy đuổi và CSGT nhập cuộc, tóm gọn.

Đội CSGT Chợ Lớn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM vừa bàn giao nghi can Huỳnh Văn Lợi (28 tuổi, ngụ quận 8 cho Công an quận 5 để xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

CSGT phối hợp cùng người dân nhanh chóng truy bắt kẻ cướp giật trên đường.

Kẻ cướp giật điện thoại trên đường của một phụ nữ

Cụ thể, khoảng 15h chiều 10/3, tổ công tác của đội CSGT Chợ Lớn đang tuần tra đến giao lộ Hồng Bàng - Ngô Quyền thì nghe tiếng người dân truy hô “cướp! cướp!”.

Tổ công tác phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy tốc độ cao để tẩu thoát nên lập tức nhập cuộc truy đuổi.

Kẻ cướp giật chạy xe đeo biển số giả

CSGT áp sát, nhanh chóng khống chế đối tượng và đưa người, phương tiện về Công an phường 11, quận 5 để làm rõ.

Tại trụ sở đối tượng khai nhận là Huỳnh Văn Lợi và thừa nhận đã thực hiện vụ cướp giật điện thoại của một phụ nữ tại khu vực ở đường Trần Tuấn Khải, quận 5.

Linh An