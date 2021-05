Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

Ngày 18/5, nguồn tin cho biết, cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyền hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ Long An), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi) cùng ngụ TP.HCM và Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Trương Châu Hữu Danh

Đăng tải thông tin sai sự thật, phiến diện, tiêu cực

Theo kết luận điều ra, tháng 3/2020, Trương Châu Hữu Danh đến ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ gặp Nguyễn Hoàng Trung Kiên (31 tuổi) và một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi “Dự án Khu đô thị mới Thới Lai”.

Hữu Danh tự xưng là nhà báo đến thu nhập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân. Lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, Danh đã live stream hình ảnh phản ứng tiêu cực của người dân, viết bài kèm hình ảnh minh họa đăng lên Facebook “Trương Châu Hữu Danh” với nội dung đả kích các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, công tác bố trí cán bộ tại địa phương; công tác thực thi pháp luật của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Hành vi của Danh cũng bôi nhọ, xúc phạm đến cá nhân một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo kết luận, Trương Châu Hữu Danh từng là nhà báo làm cho các cơ quan báo chí, tạp chí nên rất có kinh nghiệm, khôn khéo trong việc đối phó, sử dụng câu, chữ hình ảnh có tính ẩn dụ để lôi kéo, kích động, lôi kéo dư luận theo hướng phiến diện, tiêu cực, mang động cơ cá nhân khi viết bài, đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

“Đặc biệt, hầu hết bài được viết, đăng tải lên tài khoản cá nhân đều núp dưới danh nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, hoạt động "báo sạch" nhưng thực chất là tiêu cực. Các nội dung bài viết của đối tượng đều đi sâu khai thác mặt trái của xã hội cùng những vấn đề “nóng” đang tồn tại ở các phương, trong đó có Cần Thơ, những khó khăn tồn tại do lịch sử để lại, đang được các cấp, ngành địa phương xem xét, giải quyết”, kết luận điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan ANĐT đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP Cần Thơ và 29 video đăng công khai trên Facebook của Danh. Trương Châu Hữu Danh thừa nhận 31 bài viết phản ánh liên quan đến Cần Thơ là sai sự thật.

Hành vi vi phạm của nhóm "Báo Sạch"

Kết quả điều tra mở rộng vụ án xác định, ngoài sử dụng Facebook cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội tại Cần Thơ, Trương Châu Hữu Danh cùng với Trung Bảo, Thanh Nhã, Kiên Giang và một số người khác lập Fanpage “Báo Sạch”, Group “Làm Báo Sạch”… để viết, đăng tải nhiều bài viết, video về các chủ đề “nóng” được dư luận quan tâm lên mạng xã hội Facebook như vụ án: Hồ Duy Hải, Đồng Tâm, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vấn đề nhà nước cấm xuất khẩu gạo trong đợt dịch Covid-19.

Sau khi tiến hành khởi tạo, Fanpage “Báo Sạch” có các bài viết đầu tiên được đăng tải là bài viết liên quan đến công ty Asanzo.

Cũng chính từ những bài viết này đã gây mâu thuẫn trong nhóm “Báo Sạch”, hai thành viên cho rằng các thành viên còn lại nhận tiền để xử lý truyền thông nên họ đã rời nhóm.

Các thành viên của nhóm "Báo Sạch"

Quá trình điều tra, cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã ủy thác điều tra cho cơ quan ANĐT 10 tỉnh thực hiện xác minh làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội bài viết trên trang “Báo Sạch” và trang Facebook cá nhân Trương Châu Hữu Danh phản ánh.

Quá trình điều tra, các bị can đều thừa nhận đa số các bài viết sử dụng thông tin chưa được kiểm chúng, nên khi viết bài không đúng sự thật, đăng công khai trên mạng xã hội làm cho người đọc hiểu nhầm, hiểu sai sự thật, tham gia bình luận tiêu cực, dẫn đến làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Xâm phạm đến quyền lợi của tổ chức, xúc phạm uy tính, danh dự của một số cán bộ lãnh đạo Trung ương và nhiều địa phương.

Có 4 địa phương đã phản hồi kết xác minh cho thấy các bài viết Facebook của Hữu Danh phản ánh không đúng sự thật, thông tin sai lệch...

“Quá trình điều tra, các bị can khai báo thành khẩn, tuy nhiên, hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, phạm tội nhiều lần với nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác nhau nên cần xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng”, kết luận nêu.

Ngoài ra, Cơ quan ANĐT còn phát hiện các bị can thông qua hoạt động của trang "Báo Sạch" đã nhận tiền để làm truyền thông, quảng bá thương hiệu và tư vấn pháp luật cho 8 doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều nơi với số tiền hơn 2,8 tỉ đồng…

Cơ quan ANĐT nhận định hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng tải, phát tán lên mạng xã hội nhiều bài viết có nội dung không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, suy diễn chủ quan của các bị can đã xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý nhà nước tại các địa phương, gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân.

Bài viết sai sự thật của các bị can đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước nói chung, chính quyền các địa phương nói riêng; ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng.

Hành vi trên của các bị can Hữu Danh, Trung Bảo, Thanh Nhã và Giang đã đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do đó Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bốn bị can theo khoản 2, điều 331 có khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù.

Ông Trương Châu Hữu Danh vừa bị bắt là ai? Trương Châu Hữu Danh từng là phóng viên của một số tờ báo và nổi tiếng trên mạng khi xuất hiện tại các trạm BOT để phản đối việc thu phí được cho là bất cập.

Thành Trung