Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên chiều nay (22/6) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên).