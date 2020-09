Sáng nay (2/9), Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, đã bắt Trần Phước An (SN 1994, trú tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.