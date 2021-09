Người đàn ông 33 tuổi ở An Giang bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi dùng dao chém cảnh sát, gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Suốt (SN 1988, cư trú ấp An Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt và tang vật

Trước đó, khoảng 16h ngày 1/9, Tổ Y tế lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19 xã Khánh An đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực tổ 07, ấp An Hòa, xã Khánh An.

Khi đến nhà Nguyễn Hoàng Suốt và yêu cầu anh ra trước nhà để lấy mẫu xét nghiệm, nhưng Suốt không đồng ý, mà có ý kiến “phải được tiêm ngừa vắc xin Pfizer trước hoặc sau khi test thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm”.

Tổ Y tế nhiều lần giải thích nhưng Suốt không đồng ý.

Sau đó, một công an viên của xã tiếp tục giải thích và yêu cầu lấy mẫu nhưng Suốt vẫn không chấp hành mà lấy dao trong nhà, cầm rượt đuổi chém người này.

Ngay lập tức, Trung úy Phan Hùng Quốc cùng một số chiến sĩ khác khống chế Suốt, nhưng bị Suốt chém một nhát trúng tay Trung úy Quốc, rách một đoạn dài khoảng 3,5cm.

Lực lượng công an xã đã khống chế, đưa Suốt về trụ sở làm việc và thông báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú.

Vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

H.Thanh