Khi người tình trẻ đòi 'vui vẻ', người phụ nữ lớn tuổi không đáp ứng mà còn lớn tiếng chửi bới rồi xuống tay đoạt mạng.

Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để chuyển giao đối tượng Trần Thị Hồng Nga (53 tuổi, quê Tiền Giang) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, sáng 18/5 người dân trong khu trọ tại đường 20, KP.3, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức phát hiện 1 căn phòng trọ có nghi vấn. Căn phòng trọ khép hờ cửa, nhưng khu vực cửa ra vào và bên trong có dấu vết máu.

Nghi can Trần Thị Hồng Nga

Khi người dân vào bên trong thì tá hoả phát hiện 1 người đàn ông nằm gục chết trên gác, trên người không mặc quần áo.

Khi vào cuộc điều tra, Công an xác định lai lịch nạn nhân là Nguyễn Minh Phụng (38 tuổi, quê Trà Vinh). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Phụng tử vong do chấn thương sọ não, gãy tay chân, đa chấn thương. Thi thể của Phụng có sự tác động của ngoại lực với 22 dấu vết trên người.

Công an lấy lời khai của người dân xung quanh thì được biết, Phụng sống như vợ chồng với 1 người phụ nữ tên Nga, lớn hơn khá nhiều tuổi. Tuy nhiên khi phát hiện Phụng tử vong thì Nga đã... biến mất. Công an đưa bà Nga vào diện nghi can số 1 và tổ chức truy bắt.

2 ngày sau, Công an Q.Thủ Đức đã bắt giữ được bà Nga tại quê của bà này ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Qua đấu tranh, Nga khai nhận hành vi giết chết người tình trẻ.

Theo điều tra ban đầu, bà Nga có 1 đời chồng nhưng không có con, đành xin đứa con nuôi. Nhưng vì mâu thuẫn vợ chồng nên bà Nga để lại đứa con nuôi này cho người chồng và lên TP.HCM làm thuê tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Thời gian này, Nga cặp kè với nhiều người đàn ông trẻ tuổi. Gần nhất, bà Nga thuê phòng trọ sinh sống như vợ chồng với Phụng, cũng là 1 người làm thuê tại khu chợ.

Vì Phụng ham mê ăn nhậu nên cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cự cãi.

Tối 17/5, khi 2 người ngủ chung trên gác thì Phụng đòi ái ân. Tuy nhiên bà Nga không cho nên dẫn đến việc Phụng bực tức; 2 người chửi bới nhau. Lúc này, Nga lấy 1 đoạn gỗ có trong phòng trọ đập hàng chục phát vào người, đầu của Phụng khiến anh này gục xuống, tử vong tại chỗ.

Biết người tình trẻ tử vong, Nga thu gom đồ đạc rồi bỏ trốn về quê ở huyện Cái Bè. Tại đây, Nga xin tiền chồng để chuẩn bị đi nơi khác lẩn trốn; tuy nhiên, trinh sát đã lần theo dấu vết, bắt giữ người này khi chưa kịp lên xe khách.

Phước An