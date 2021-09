Cơ quan chức năng Quảng Trị vừa phát hiện Chi cục Kiểm lâm có nhiều sai phạm, trong đó có việc lập hồ sơ khống để thanh toán tiền bảo vệ, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng.

Hôm nay (9/9), thông tin từ Thanh tra tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện vào tháng 1/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh này đã nghiệm thu, thanh toán tiền làm 3 vách ngăn kính phòng làm việc khu D, Trạm kiểm lâm Đông Hà với số tiền 34,7 triệu đồng. Nhưng thực tế chỉ làm 2 vách ngăn, số tiền thanh toán vượt thực tế 15 triệu đồng.

Ngày 23/4/2019, Chi cục tiếp tục thanh toán tiền làm vách ngăn nhôm kính và thay kính cửa các phòng làm việc của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm với diện tích 45m2, số tiền 71,8 triệu đồng.

Trên thực tế đơn vị này chỉ làm vách ngăn nhôm kính diện tích 10m2, không thay kính cửa các phòng, số tiền thanh toán vượt gần 62 triệu đồng.

Năm 2019 và 2020, Chi cục Kiểm lâm hợp đồng theo từng tháng (12 hợp đồng/12 tháng) với Công ty cổ phần in và dịch vụ Thừa Thiên – Huế để in bản tin kiểm lâm (nghĩa là mỗi tháng in 1 bản tin, 1 năm in 12 bản tin). Hợp đồng mỗi tháng 16 triệu đồng, đã nghiệm thu, thanh toán.

Trong khi đó, bản tin kiểm lâm in 2 tháng một lần. 1 năm chỉ in 6 bản tin. Tổng số tiền thanh toán vượt thực tế của 2 năm là 160 triệu đồng.

Chi cục này còn thanh toán chi phí tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng cho lực lượng chủ rừng tại Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông và Hạt Kiểm lâm Hướng Hoá vào ngày 24 - 27/11/2020 với tổng số tiền 50 triệu đồng, nhưng thực tế đơn vị chưa tổ chức 2 lớp tập huấn này.

Ngày 21/12/2020, Chi cục lập hồ sơ thanh toán 264 triệu đồng tiền diễn tập chữa cháy rừng cấp xã và chủ rừng để tổ chức diễn tập tại 4 địa phương, tuy nhiên thực tế đơn vị chưa tổ chức diễn tập.

Ban quản lý dự án Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm thủ tục, thanh toán kinh phí cho 18 lớp tập huấn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng với số tiền 270 triệu đồng, tuy nhiên việc tập huấn chưa được thực hiện.

Ngoài những sai phạm nổi cộm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị còn chỉ ra nhiều vi phạm khác và quyết định thu hồi hơn 1 tỷ đồng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Hương Lài