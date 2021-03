Lên mạng tự nhận mình là “chuyên gia” lô đề có kết quả trúng hàng ngày, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng từ các con bạc trên khắp cả nước.

Hôm nay (13/3), nguồn tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng bằng phương thức bán số lô trên mạng.

Trước đó, chiều 11/3, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an TP Vinh và Công an huyện Quỳnh Lưu đột kích một khách sạn ở TP Vinh bắt giữ các đối tượng: Trần Văn Định (SN 1996), Trần Văn Việt (SN 1998) Trần Văn Thảo (SN 1993), Trần Văn Hiếu (SN 1994), Trần Văn Trọng (SN 1998), Phan Văn Bắc (SN 1990) và Phan Văn Tuấn (SN 1993), cùng trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Cùng ngày, một tổ công tác bắt giữ Trương Thị Ngọc (SN 1994), trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) khi người này đang di chuyển hướng vào Nam.

Kết quả, ban chuyên án thu giữ 6 dàn máy tính, hàng chục thẻ tín dụng, hơn 100 triệu đồng và 4 ô tô (thẻ tín dụng có hơn 10 tỷ đồng trong tài khoản).

Các đối tượng này đã tận dụng mạng xã hội để quay video các chương trình xổ số mỗi ngày, sau đó đăng lên youtobe. Tự nhận là “thần đồng” tiên đoán trúng các kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày.

Lập biên bản ghi nhận ở hiện trường vụ việc. Ảnh: Văn Bình

Các con bạc muốn có tiền để trúng kết quả lô đề, phải chuyển vào số tài khoản được lập trình từ trước. Nhiều con bạc muốn đổi đời đã tin lời giới thiệu trên mạng xã hội và đã sập bẫy dưới nhiều chiêu trò khác nhau.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận Ngọc là đối tượng chỉ đạo trực tiếp.

Các đối tượng này hoạt động từ 2 năm trước, có rất nhiều con bạc bị lừa với số tiền lên đến 15 tỷ đồng.

Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra mở rộng chuyên án và thông báo ai là bị hại trong các vụ việc trên hãy liên hệ qua số điện thoại: 0896433222 hoặc 0943282726.

Quốc Huy