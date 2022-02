Vũ Văn Tỵ khai, khi chung sống, thấy vợ ít quan tâm đến mình, hay nhắn tin cho người khác vào ban đêm. Do không biết chữ nên nghi phạm không hiểu nội dung các tin nhắn này.

Công an tỉnh Yên Bái, đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Tỵ (45 tuổi, ở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình) để điều tra hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, Vũ Văn Tỵ và bà N.T.M.T. (45 tuổi) kết hôn, sau đó sống ly thân khoảng 10 năm. Bốn năm gần đây, họ hàn gắn tình cảm, quay lại sống chung. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Theo lời khai, khi chung sống, Tỵ thấy vợ ít quan tâm đến mình, hay nhắn tin cho người khác ban đêm. Do không biết chữ nên nghi phạm không hiểu nội dung các tin nhắn này.

Xâu chuỗi những việc này, nghi phạm nghi ngờ bà T. có quan hệ bất chính. Tối 5/2 (mùng 5 Tết), Tỵ thấy vợ ra ngoài nên lấy xe máy đi theo.

Thấy vợ đi vào nhà nghỉ, Tỵ vào kiểm tra nhưng không thấy bà T. Sau khi nghi phạm gọi người nhà của bà T. đến, người phụ nữ này cùng chồng về nhà.

Đến 22h cùng ngày, Tỵ đề nghị nói chuyện với vợ nhưng bà T. không quan tâm. Thấy vậy, nghi phạm đập điện thoại của vợ rồi đi ngủ.

Nửa đêm, Tỵ tỉnh giấc, cầm dao đâm bà T. tử vong. Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai trên và điều tra làm rõ vụ án.

