Nghi can H khai, trong quá trình tẩu thoát sau khi cướp giật, H không quan sát dẫn đến tai nạn. Thấy đồng bọn gục trên đường, H bỏ rơi lại.

Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, chuyển giao nghi can T.Đ.H (SN 1989, ngụ quận Tân Bình) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hiện trường vụ tai nạn, hai người tử vong

H là đối tượng cầm lái chở đồng bọn thực hiện màn cướp giật tối 19/2 tại đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Quá trình tẩu thoát, H gây tai nạn khiến đồng bọn tử vong và thêm một người đi đường cũng bị nạn, không qua khỏi.

H khai, tối 19/2, H cùng Bùi Minh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 11) rảo xe đi nhiều tuyến đường để cướp giật, kiếm tiền tiêu xài. Tại đường Lê Trọng Tấn, cả hai áp sát xe, giật túi xách của cặp nam nữ đứng bên lề đường rồi rồ ga tẩu thoát.

Tự tin vào khả năng điều khiển xe nên H phóng tốc độ cao, lạng lách và thậm chí ngoái lại sau nói chuyện với Tuấn. Do thiếu quan sát, xe gắn máy của H và Tuấn đâm vào xe máy của anh T (SN 1989) đang đi cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến anh T bị thương nặng, tử vong sau gần ba ngày cấp cứu tại bệnh viện. Tuấn đã gục, tử vong tại chỗ.

Riêng H chỉ bị gãy ngón chân phải, trầy xước cơ thể. H nhanh chóng dựng xe rồi tẩu thoát, bỏ lại đồng bọn bị nạn. H không kịp lấy túi xách đã cướp giật được, rơi lại hiện trường vụ tai nạn.

Sau đó, H đến bệnh viện Thống Nhất TP.HCM băng bó vết thương và về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Theo dõi thông tin báo chí và mạng xã hội, H biết vụ tai nạn khiến đồng bọn đã tử vong nhưng vẫn bình tĩnh vì nghĩ rằng không ai phát giác được tung tích mình.

Khi vào cuộc điều tra, Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh dọc các tuyến đường, đã xác định xe gắn máy gây tai nạn và đến chiều 24/2 bắt giữ H. Theo Công an, H có ba tiền án.

Trong túi xách bị cướp giật có hơn hai triệu đồng, một điện thoại hiệu Iphone và một số giấy tờ cá nhân.

