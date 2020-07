Nhóm cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ bị cáo buộc vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Vụ việc có dấu hiệu sai phạm đường dây.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Văn Trứ (36 tuổi), Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thủy về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bị can Lê Văn Trứ tại cơ quan Công an

Ông Trứ là người thứ 5 bị cơ quan CSĐT khởi tố, bắt giam do dính đến vụ sai phạm đất đai nghiêm trọng xảy tại quận Bình Thuỷ.

4 người bị khởi tố, bắt giam trước đó gồm: Lê Văn Vũ, Phó trưởng phòng, Huỳnh Trung Thanh, Lê Hồng Khánh (cùng là chuyên viên) và Trần Tuấn Anh, nguyên chuyên viên thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ.

Có dấu hiệu đường dây

Hồi giữa năm 2017, báo chí phản ánh tình trạng sai phạm đất đai ở quận Bình Thuỷ. Thời điểm đó, Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo cho các Sở, ngành kiểm tra sơ bộ.

Sau đó, UBND TP Cần Thơ giao trực tiếp cho Thanh tra TP lập đoàn thanh tra đột xuất dự án đường nối CMT8 đến đường Tỉnh 918 và dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (quận Bình Thuỷ).

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiến hành khám xét nhà bị can Trứ

Kết luận của Thanh tra TP Cần Thơ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án nói trên. Theo đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Bình Thủy có nhiều sơ hở, yếu kém như: cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định.

Xảy ra tình trạng tách thửa, chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất, hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém... làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đô thị quận Bình Thuỷ và TP Cần Thơ…

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ nổi cộm tại phường Long Hoà (quận Bình Thuỷ) là sai phạm của vợ chồng ông Sử Quang Thái và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Qua xác minh, các ngành chức năng quận Bình Thủy đã buông lỏng quản lý, ưu ái cho ông Thái và bà Tuyền được chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chia lô, bán nền, cấp phép xây dựng trái với quy hoạch được duyệt; để xây dựng nhà sai phép, không phép nhưng không kiên quyết xử lý.

Bến xe Thành Bưởi được hình thành từ việc chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định

Đặc biệt, ông Thái đã san lấp rạch Mù U trái phép để làm đường đi tại khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa...hình thành nên các khu dân cư tự phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đổi với công tác triển khai, thực hiện đề án khai thác quỹ đất thành phố (giai đoạn 2017 - 2021), do phải bồi thường giá đất thổ cư, bồi thường nhà, vật kiến trúc và tái định cư cho các hộ dân.

Theo Thanh tra TP Cần Thơ từ những sai phạm trên tại đây có khả năng hình thành điểm nóng trong giải quyết khiếu nại.

Ngoài ra, ông Sử Quang Thái còn được phép điều chỉnh vị trí đất ODT (đất đô thị), nhận chuyển nhượng đất lúa sai quy định. Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất CLN (đất cây lâu năm) thành đất ODT của ông Lê Đức Thành, với diện tích gần 1ha đất ODT, trong đó khoảng 0,66ha chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với quy hoạch.

Ông Thành còn nhận chuyển nhượng đất lúa sai quy định. Khu đất nói trên được sử dụng chủ yếu làm bến xe Thành Bưởi (theo quy định phải là đất chuyên dùng)...

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm của Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND quận Bình Thủy (người trực tiếp ký văn bản) có liên quan đến các sai phạm đã chỉ rõ.

Ông Lê Tâm Niệm bị cảnh cáo do có liên quan đến vụ sai phạm đất đai nói trên. Ảnh: Báo Cần Thơ

Sau đó, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, điều về Sở Nội vụ đối với ông Lê Tâm Niệm (khi đó là Chủ tịch UBND quận) và ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Bình Thủy.

Nhận thấy sai phạm đất đai nói trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Thanh tra TP đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT xác minh làm rõ.

Có xử lý hình sự lãnh đạo quận?

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khi đó đã trưng cầu Sở Tài chính giám định giá trị thiệt hại và định giá tài sản đối với quyền sử dụng đất phần diện tích chuyển mục đích sai quy định; việc ký hợp đồng với nhà tư vấn dịch vụ thẩm định giá tài sản với diện tích chuyển mục đích sai quy định để làm căn cứ xử lý.

Qua củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT công an TP Cần Thơ đã ra khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về các quản lý đất đai. Sau đó, tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can nói trên.

Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trả lời báo chí về vụ sai phạm đất đai tại quận Bình Thuỷ

Hôm 1/7, trả lời câu hỏi của báo chí về việc ông Lê Tâm Niệm và Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ sai phạm này không?

Đại tá Võ Văn Thăng, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cho hay, Công an TP đã ra quyết định trưng cầu giám định về chuyên môn, giám định thiệt hại của vụ việc, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để có kết luận.

“Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa có kết luận về nội dung này”, Đại tá Thăng nói trong buổi họp báo quý II/2020.

