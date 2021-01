Xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu ở Bình Dương, nam thanh niên bị đối phương dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (29/1) đang phối hợp với Công an TP Thuận An điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thanh niên tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Vụ việc xảy ra trên đường Thủ Khoa Huân (phường Thuận Giao, TP Thuận An). Nạn nhân tử vong là anh V.M.T (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, vào tối qua, người dân sống trên đường Thủ Khoa Huân thấy anh T ôm bụng chạy trên đường, sau đó gục xuống đất bất tỉnh.

Khi lại gần kiểm tra, người dân phát hiện anh T bị một số vết thương ở vùng bụng, lưng, cơ thể chảy nhiều máu và đã tử vong.

Sự việc sau đó được trình báo cho các cơ quan chức năng để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Một số người chứng kiến cho biết, vào tối cùng ngày, anh T đến một quán nhậu tại khu vực này để ăn nhậu cùng bạn bè thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên khác tại quán.

Trong lúc ẩu đả, anh T bị đối tượng này dùng dao đâm nhiều nhát vào người, khi nạn nhân bỏ chạy được được khoảng 100 mét thì gục xuống đường tử vong.

Thanh niên ở Tiền Giang lao vào quán cà phê đánh tới tấp 1 phụ nữ Nam thanh niên ở Tiền Giang có biểu hiện nghi ngáo đá dùng búa đánh ba người bị thương.

Xuân An