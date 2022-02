Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên ở Bình Dương bị một nhóm người dùng hung khí đánh tử vong giữa đường.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (18/2) phối hợp với Công an TP Dĩ An điều tra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong với tình trạng đa chấn thương.

Nạn nhân là anh Lê Đoàn Phước Sang (SN 1998, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, Sang và chị P.T.M.T (SN 2002) có quan hệ tình cảm với nhau. Trong quá trình quen nhau, chị T có tình cảm với anh Nguyễn Đình Mến (SN 1992, ngụ TP Dĩ An) nên chủ động chia tay anh Sang.

Biết T có quan hệ tình cảm với người khác, anh Sang gọi điện thoại gặp chị T để trả tiền và giải quyết mâu thuẫn.

Vào chiều 15/2, chị T cùng một số người bạn đến phòng trọ ở phường Tân Đông Hiệp tìm anh Sang để đòi tiền. Sau đó, hai người xảy ra xô xát nên chị T điện thoại cho Mến đến để giải quyết.

Khoảng 23h30 cùng ngày, trong lúc chị T, Mến và một số người bạn đang ngồi nhậu với nhau thì Sang thách thức đánh nhau.

Lúc này, Mến gọi điện thoại cho một người bạn tên Tuấn nhờ hỗ trợ đánh Sang. Khoảng 10 phút sau, nhóm của Tuấn gồm khoảng 10 người cầm mã tấu đến phòng trọ tìm Sang nhưng không thấy.

Khi đi đến đầu hẻm dãy trọ thì cả nhóm gặp Sang. Tại đây, nhóm này lao vào đánh anh Sang khiến nạn nhân bất tỉnh, phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng đa chấn thương. Đến khoảng 21h45 cùng ngày thì nạn nhân tử vong.

Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được các đối tượng để liên quan để điều tra về hành vi giết người.

