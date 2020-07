Trong lúc cự cãi về chuyện tình cảm, người đàn bà 40 tuổi đã giật con dao và đâm người tình cũ tử vong.

Công an Q.Phú Nhuận vừa chuyển giao nghi can Đỗ Thị Kim Ánh (SN 1980, ngụ ở địa phương) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Nạn nhân bị Ánh sát hại là anh Nguyễn Minh Quới (SN 1983, ngụ Q.Thủ Đức).

Được biết, Ánh và anh Quới trước đây có quan hệ tình cảm nhưng Ánh chủ động chia tay. Anh Quới nhiều lần tìm cách níu kéo nhưng Ánh khước từ.

Tối 11/7, anh Quới đến nhà trọ của Ánh ở đường Cầm Bá Thước, P.7, Q.Phú Nhuận với mục đích hàn gắn mối quan hệ. Ánh vẫn cương quyết khiến cho Quới tức tối, chửi thề. Nhưng Ánh không phải vừa, cự cãi ăn thua.

Ngay lúc này, anh Quới cầm 1 con dao đến trước mặt Ánh và tuyên bố, sẽ chết cho Ánh vừa lòng. Anh Quới dùng dao cắt cổ tay trái. Ánh giằng co lấy con dao.

Theo khai báo của Ánh, lúc đó anh Quới là toáng lên “em đâm trúng anh rồi!”, và gục xuống nền nhà. Ánh hoảng loạn dừng tay, buông con dao rơi xuống đất.

Ánh kêu cứu, nhờ hàng xóm xung quanh đưa anh Quới đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Quới đã tử vong tại bệnh viện bởi 2 nhát đâm ở ngực.

Ánh thay đồ để lên bệnh viện nhưng nghe tin người yêu cũ đã tử vong. Trong cơn hoảng loạn, Ánh đi thuê phòng ở 1 khách sạn tại Q.Tân Bình để nghỉ ngơi, trấn an tinh thần.

Khi Công an Q.Phú Nhuận vào cuộc điều tra, đã liên lạc mời Ánh lên làm việc. Ánh thừa nhận, trong lúc giằng co đã đoạt lấy con dao, đâm 2 nhát vào ngực khiến anh Quới đổ gục xuống.

Hot girl 18 tuổi cầm đầu đường dây bán dâm 30 triệu, sex tour trăm triệu đồng Hot girl 18 tuổi Nguyễn Thị Thanh Ngân (TP.HCM) đã cùng đồng phạm Nguyễn Thị Hương bán dâm và môi giới mại dâm với giá 20-30 triệu đồng với mỗi lần qua đêm, nếu đi tour có giá lên tới hàng trăm triệu.

Linh An